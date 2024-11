Armi nell’inchiesta “H24 store”, domani gli interrogatori: una mitraglietta nello scontro tra gruppi

Gela. Domani, sarà la volta degli interrogatori di garanzia per i coinvolti nell’inchiesta “H24 store”. Si presenteranno davanti al gip del tribunale. Sono cinque quelli raggiunti da misure restrittive. Il carcere è stato disposto per Giuseppe Di Noto, Massimo Curvà e Carmelo Ascia. I domiciliari, invece, toccano Rocco Azzolina e Dylan Iraci. I pm della procura e i poliziotti sono certi che si stessero organizzando per eventualmente rispondere all’azione di un gruppo rivale, riferibile al presunto boss Giuseppe Tasca, arrestato sulla base dell’inchiesta antimafia “Ianus”. Avrebbero avuto a disposizione una mitraglietta. L’arma non è stata ancora ritrovata ma le intercettazioni darebbero certezze effettive sul fatto che si fossero armati.