Ars, ore decisive per il maxiemendamento: notte di lavori in aula, verso lo “sblocca royalties”

Palermo. È una maratona quella che sta continuando all’Assemblea regionale siciliana. Non si è fermata neanche nelle ore notturne, quando invece si è intensificato il dibattito sul maxiemendamento governativo alla legge finanziaria. Il voto finale è atteso a breve, quasi certamente entro questa mattina. L’aula è impegnata in una lunga discussione. Le opposizioni rimangono fortemente critiche rispetto all’impianto complessivo. In ballo, c’è soprattutto lo “sblocca royalties” che consentirebbe al municipio di disporre dell’avanzo degli anni precedenti al fine del risanamento finanziario. Un atto in tal senso è sostenuto anzitutto dalle forze di centrodestra.