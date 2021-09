Associazioni contro l’abbandono di Montelungo, sabato una giornata ecologica

Il concetto nobilissimo di bene comune è però ancora lontano anni luce per molti cittadini e le conseguenze sono quelle che si presentano davanti agli occhi di chi prova ad avventurarsi tra i sentieri del parco.

Ma il parco di Montelungo, per chi sa guardarlo dalla giusta prospettiva, è un immenso polmone verde, 66 ettari di terreno che ospitano centinaia di esemplari tra animali e piante, un gioiello di biodiversità caratteristica del nostro clima mediterraneo.

Anche la nota associazione ambientalista ‘Save the Planet’ farà da madrina all’evento cui parteciperanno i componenti di Confesercenti, Giacche Verdi, Rete Canapa Sicilia, Cani i mannera. Il comune di Gela ha già accolto positivamente l’iniziativa fornendo al collettivo sacchi, guanti e occorrente per completare l’operazione di pulizia.

Un primo appuntamento, quello di sabato che fa parte di un progetto ambizioso di riqualificazione di un’area molto vasta e che richiederà un anno di lavoro. Per scongiurare di vanificare gli sforzi fatti, l’associazione giacche verdi metterà a disposizione dieci uomini a cavallo per sorvegliare la zona, mentre già ci sarebbero anche dei privati che si sono impegnati a donare all’amministrazione, illuminazione e videosorveglianza.

Un passo decisivo per la realizzazione del progetto sarà l’approvazione del regolamento del Parco di Montelungo, già sposato da vicesindaco Terenziano Di Stefano e che attende di essere definitivamente approvato in sede di consiglio comunale.

L’approvazione di un regolamento consentirebbe all’area verde di Montelungo di essere consacrata come parco ed entrare a pieno titolo tra i siti d’interesse naturalistico.