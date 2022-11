Atti finanziari e rilancio amministrativo, anche i nodi politici nel vertice tra Greco e gli alleati

Gela. Le riunioni di maggioranza, in questi giorni, si susseguono. Il sindaco Lucio Greco si trova adesso ad affrontare il bivio degli atti finanziari, senza più l’apporto, perlomeno numerico, di Forza Italia. L’avvocato ha parlato di un’uscita “illogica” da parte dei forzisti, ma già da tempo ha un dialogo con altri azzurri, quelli che chiaramente non hanno come punto finale il parlamentare Ars Michele Mancuso, che invece ha dato l’assenso all’addio. Il sindaco e gli esponenti più vicini stanno curando il dialogo istituzionale con il neo assessore regionale (riconfermato) Marco Falcone. L’avvocato inoltre ha dimostrato di puntare ad un’interlocuzione stabile con il presidente Schifani. In serata, il primo cittadino ha nuovamente convocato la maggioranza. Scontato che non ci fossero i forzisti (che avevano già saltato più di una convocazione). Mancavano gli esponenti della Nuova Dc, ma solo per impegni pregressi. I cuffariani sono in maggioranza e in questa fase a loro volta sono impegnati in una riflessione interna su come procedere nell’esperienza di governo della città. L’assessore Giuseppe Licata e i vertici della Nuova Dc dovrebbero vedersi domani. Greco ha nuovamente rimarcato invece la centralità di un passaggio amministrativo come quello del bilancio. Ieri, il segretario Loredana Patti (neo dirigente ad interim al bilancio) ha posto la priorità di una verifica sui conti da concludere entro tre settimane, per valutare quale strada percorrere, a seguito del parere negativo dei revisori dei conti. In serata, comunque, il sindaco non ha trascurato il capitolo politico. Si cercano metodi di rilancio dell’azione amministrativa e forse anche qualche supporto in più. Dopo l’uscita di Forza Italia, il sindaco può contare sui civici di “Una Buona Idea”, sul suo gruppo “Un’Altra Gela”, sull’Mpa, sulla Nuova Dc, sul centrista Salvatore Incardona (che potrebbe riabbracciare l’Udc) e sull’indipendente Luigi Di Dio. L’autosufficienza, seppur stentata, comunque c’è. Non trapelano ancora molti particolari dal lungo incontro serale, che si è protratto per diverse ore. Altri scossoni in vista non dovrebbero essercene ma l’avvocato deve muoversi su un crinale a tratti anche scosceso. Per ora, è stata smorzata la pressione politica della mozione di sfiducia ma trovare altri interlocutori al di fuori della sfera di maggioranza non pare cosa immediata.