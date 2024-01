Aumentano gli incidenti stradali in Sicilia

Gela. La Sicilia è al 6 ° posto per numero di incidenti stradali .Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI-Istat, nel 2022 ci sono stati 10.444 incidenti stradali , il +5% rispetto al 2021, posizionando la regione al 6° posto in Italia .Le Cattive condizioni stradali, la distrazione a causa del cellulare e il mancato rispetto dei limiti di velocità sono le cause di incidenti stradali più diffuse.A livello provinciale, Catania è prima sia per numero di incidenti (2.942) sia in relazione alla popolazione (273,8 incidenti ogni 100mila residenti). Seguono Messina(221,9), Siracusa (219,6), Palermo (214,5), Trapani (213,5), Ragusa (203,6), Caltanisetta (202,5), Agrigento (127,3) ed Enna (114,9).

Un’idagine condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporto ha inoltre confermato come l’auto non sia più il regalo più ambito per la maggiore età. L’età in cui i giovani italiani prendono la patente è infatti aumentata. Solo al compimento dei 21 anni la patente diventa una necessità. A Gela questo fenomeno sembra però non essersi sviluppato e sono ancora tantissimi i giovani che frequentano le scuole guida.