“Il centrodestra è nella coalizione per Cosentino”, Scuvera: “Vogliamo battere il candidato di Pd e M5s”

“Il centrodestra è nella coalizione per l’ingegnere Cosentino – conclude Scuvera – questo è evidente. Siamo impegnati per battere le sinistre del Pd e del Movimento cinquestelle e il loro candidato a sindaco. “Alleanza per Gela”? Ripeto, noi siamo il centrodestra e abbiamo fatto una scelta precisa. Mi sembra che quel gruppo invece abbia intrapreso una strada civica. Non so dire altro su di loro”. Con il deposito delle liste, per la coalizione dell’ingegnere Cosentino si aprirà la fase più intensa della campagna elettorale. E’ probabile che proprio la prossima settimana, con il deposito formalizzato, possa tenersi una convention dell’intero centrodestra, guidato dall’ex dirigente comunale.