Il gattopardismo del Gela, la dirigenza decide…di non decidere

Gela. Tanto tuonò… che non piovve. Nel Gela Calcio rimane tutto com’è. Neanche la mortificazione del 7-1 di Paternò è servito a dare una scossa. Due riunioni in meno di 48 ore sono servite a partorire un comunicato vago, dove non si fa nessun accenno alla crisi sia tecnica che dirigenziale, perché si questo si tratta, pur volendo negare l’evidenza che tutti conoscono.

In una nota il club comunica che “ieri, al termine di un lungo e sereno confronto, il consiglio di amministrazione della società biancazzurra ha deciso di rinnovare la fiducia al presidente Maurizio Melfa. La decisione è stata presa affinché il massimo dirigente del club, assieme all’attuale assetto societario, possa portare avanti tutti i progetti sportivi in cantiere e la massima competizione regionale con onore e rispetto per tutti gli appassionati che seguono da anni la squadra che rappresenta la città di Gela. Una rinnovata unione, già solida ma nata appena sei mesi fa, che attraverso la fusione di due società giovani e ambiziose intende programmare con attenzione e amore per i colori biancazzurri il progetto sportivo biancazzurro”.

Nessuno si assume le responsabilità di quanto accaduto. Nessuno che abbia chiesto scusa per la batosta del Falcone-Borsellino, a parte Gambuzza e Di Martino. Nessun accenno al malumore della piazza, alle contestazioni, al mancato mercato.

Nessuno dice che il tecnico Fausciana il giovedì non riesce neanche a disputare un test 11 contro 11, se non inserendo qualche allievo per completare gli organici. Un conto che Gambuzza marchi il giovedì Lo Giudice da avversario, un conto un ragazzino di 15-16 anni…

A Paternò diversi giocatori (Martinez, Alves ed altri) hanno giocato in condizioni precarie per acciacchi stagionali. Roba normalissima ma che diventa emergenza nel Gel.a Con una panchina fatta di giovani senza esperienza. Non siamo a fine stagione ma ad inizio di un girone di ritorno che senza interventi si trasformerà in una sofferenza atroce.