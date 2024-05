Sterpaglie in via Crispi, Impianti Srr: “Interverremo, ci atteniamo agli ordini di servizio del Comune”

Gela. Non si esclude di predisporre una squadra di operai di Impianti Srr da destinare agli interventi nel tratto di via Crispi che risente di un’ampia presenza di vegetazione spontanea. La segnalazione è arrivata dai residenti e gli uffici della società in house hanno comunque in programma delle attività anzitutto di scerbatura. “È necessario specificare che attualmente tutte le squadre incaricate dello scerbamento sono impegnate in altre aree, conformemente alle disposizioni di servizio stabilite dall’amministrazione comunale. Parallelamente – dice il rup Ugo Pepi – stiamo esaminando la possibilità, all’interno della società, di istituire una squadra dedicata all’intervento nella zona indicata, tuttavia dobbiamo rispettare scrupolosamente gli ordini di servizio emanati dal Comune”.