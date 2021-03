Gela. L’utilitaria è finita tra la vegetazione, in un’area di manovra a ridosso delle palazzine popolari di Albani Roccella. Alla guida della vettura, che si è ribaltata, c’era un giovane, pare poco più che ventenne. Non sono chiare le cause dell’accaduto, ma l’incidente sarebbe autonomo. Sul posto, in via San Cristoforo, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della municipale.