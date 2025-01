Il bimbo investito a Settefarine trasferito in elisoccorso a Catania: c’è un altro ferito

Gela. Sarà trasferito in elisoccorso a Catania il bambino di nove anni (L.R. le sue iniziali) che è stato investito a Settefarine, all’altezza dell’incrocio con via Fattori. Sono due i feriti, compreso un altro bambino, che era a sua volta in bicicletta. Solo uno è grave. Ha riportato ferite alla testa, con fuoriuscita di sangue, ed una alla gamba. Meno gravi le condizioni dell’altro compagnetto che era in sella ad un’altra bici, presa solo di striscio.

Sul posto, sono arrivati i mezzi di soccorso e gli agenti della municipale. La strada è stata chiusa al traffico in quel tratto in attesa dell’arrivo del sostituto procuratore di turno.