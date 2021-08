Banche dati e sviluppo informatico, servizi Comune ad Almaviva: approvato piano

Gela. Un progetto complessivo di innovazione del sistema informatico del Comune. Il programma “GelaDigitale” ha già sostenuto tutti i principali passaggi burocratici. I fondi europei destinati all’ente potranno essere garantiti solo se l’iter andrà avanti. Un passo l’hanno mosso dal settore della struttura informatica comunale, che dopo aver valutato il piano dei fabbisogni, ha autorizzato il rapporto con Almaviva, alla testa del raggruppamento temporaneo di imprese che fornirà tutti i servizi per i dati e gli applicativi. Il totale stimato è di 325 mila euro e rientra tra le possibilità fornite dalla piattaforma Consip, per le amministrazioni pubbliche. Senza l’approvazione del piano dei fabbisogni e quindi in mancanza di un piano complessivo per l’intervento sull’infrastruttura digitale del municipio, a rischio c’era l’intero finanziamento. Perderlo avrebbe comportato “un danno patrimoniale grave e certo per l’ente”, scrivono i funzionari nel provvedimento che autorizza il piano fatto pervenire da Almaviva.