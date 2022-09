Bastoni e i vetri di un’auto infranti, violenza e aggressione in via Cascino

Gela. In pochi istanti, sono spuntati pesanti bastoni e un’auto, una Bmw, è stata danneggiata in via Cascino, tra attività commerciali e abitazioni. Diverse persone, forse dello stesso nucleo familiare, pare abbiano avuto un acceso diverbio, sfociato nelle vie di fatto. I bastoni sarebbero stati usati per colpire la vettura e infrangere i vetri. Anche chi era dentro all’auto sarebbe stato raggiunto.