Bellanova, “su Zes tutte le verifiche”: Ventura, “giunta? Fino a quando saremo graditi”

“L’assessore Malluzzo? A noi, non risultano problemi per la sua permanenza in giunta – ha spiegato – noi, comunque, saremo in giunta fino a quando il sindaco, gli assessori e la maggioranza ci vorranno. Se dovessero farci capire che non siamo più presenza gradita, allora faremo un passo indietro, continuando a lavorare per la città e per il territorio”. Negli ultimi giorni, sembra che una delle componenti che fece parte del nucleo, poi transitato in Italia Viva, abbia chiesto il rispetto degli accordi elettorali, con un’eventuale staffetta e la sostituzione di Malluzzo. L’assessore però ha dimostrato di avere parecchi riscontri nel rapporto con il sindaco. Tanti guardano alle scelte dell’avvocato e i renziani sono tra questi. Italia Viva, intanto, ha messo in campo i pezzi da novanta e i riferimenti di governo.