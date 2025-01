“Bilancio e programmazione”, Faraci: “Accordi elettorali? Vanno tutti rispettati”

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, come è stato ripetuto anche questa mattina durante una lunga riunione che ha messo insieme l’amministrazione comunale, i dirigenti municipali e il segretario generale dell’ente, è l’obiettivo imprescindibile per questo inizio di anno. Il sindaco Di Stefano ne è consapevole al pari della sua maggioranza. Tutto il resto va nella programmazione a medio e lungo termine. Il primo cittadino ha dalla sua certamente l’alleanza e ancora di più i civici di “Una Buona Idea”, proprio gruppo d’origine. Una riunione tra il sindaco, i consiglieri comunali del movimento e i dirigenti civici, si è tenuta in settimana. Il metodo della condivisione, ancor di più in un frangente così delicato, non viene messo da parte. “Quella del sindaco è una visione sicuramente da sostenere – dice il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Rosario Faraci – la nostra non è un’alleanza messa insieme solo per vincere ma per dare una prospettiva alla città. Il bilancio è essenziale per la stabilità e per avere maggiori risorse in termini di personale. Senza lo strumento finanziario, invece, tutto è più difficile”. Progetti, programmi e obiettivi, sono stati vagliati durante la “verifica” che Di Stefano ha tenuto con i civici. Faraci fa parte del “decision board”, insieme all’esponente di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, come riferimento politico nel tavolo sugli investimenti che coinvolge la parte imprenditoriale. La prossima settimana è prevista una riunione, pure per ratificare la nomina a coordinatore dell’imprenditore Vincenzo Scerra. “Sono visioni differenti e che insieme possono dare un approccio nuovo – aggiunge – ci confrontiamo con chi lavora per investire e può dare un supporto di idee. Serve una capacità progettuale. La programmazione deve essere un metodo di lavoro. Le linee di finanziamento non mancano”. Il consigliere, già presidente della commissione sviluppo economico durante la precedente esperienza all’assise civica, non si sottrae a valutazioni più politiche.