Blitz “Druso”, mafia gelese a Roma: fissato nuovo giudizio di appello per Rinzivillo

I legali di Rinzivillo, gli avvocati Roberto Afeltra e Annarita Franchi, sono convinti che non ci siano i presupposti per contestare al sessantenne la reggenza del clan, come invece ritengono ormai gli inquirenti, che lo considerano l’erede dei due fratelli ergastolani, Antonio Rinzivillo e Crocifisso Rinzivillo. Salvatore Rinzivillo, in base all’indagine “Druso”, avrebbe dato l’ordine di mettere sotto estorsione le titolari di un’azienda laziale di ortofrutta e un loro familiare, che gestisce un locale nel centro di Roma. I gelesi si sarebbero mossi nella capitale per riscuotere crediti di imprenditori a loro vicini. Il boss è già stato condannato, seppur non in via definitiva, in altri filoni processuali, scaturiti dall’inchiesta madre “Extra fines”.