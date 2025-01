Blitz “Extra fines”, Cassazione non accoglie il ricorso bis per due coinvolti

Gela. Entrambi furono coinvolti nel maxi blitz antimafia “Extra fines”, che mise gli investigatori sulle piste del boss Salvatore Rinzivillo e di chi l’avrebbe spalleggiato e favorito. Per Aldo Dino Pione e per Gaetano Massimo Gallo, la Cassazione non ha accolto il ricorso bis avanzato dalle difese. Le condanne, già imposte a entrambi e passate da un primo annullamento parziale rispetto all’entità, deciso dagli stessi giudici romani, e da un procedimento ulteriore in appello, non sono state riviste ulteriormente. Secondo gli inquirenti, avrebbero entrambi orbitato intorno a Rinzivillo, a sua volta condannato per i fatti dell’inchiesta e poi sottoposto al regime del 41 bis. Per la Cassazione, sulla base delle motivazioni pubblicate, non ci sono le condizioni per rivedere ancora le pene.