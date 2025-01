“Centrodestra unito, opposizione non si fa sugli incarichi”, Pepe: “Non mi ricandido a coordinatore”

Gela. Il centrodestra locale ha lasciato il 2024, segnato dalla sconfitta alle amministrative. L’appoggio all’ingegnere Cosentino ha condotto al ballottaggio ma non alla vittoria, che all’inizio tanti ipotizzavano. Sicuramente, lo smacco politico c’è stato ma i partiti d’area continuano a perorare l’alternativa a Di Stefano e alla sua giunta. “Non ci siamo disgregati – dice il coordinatore di Forza Italia Vincenzo Pepe – le forze politiche che hanno sostenuto la candidatura Cosentino sono unite e lo abbiamo dimostrato con lo “sblocca royalties”, lavorando per la città e non certamente per favorire l’amministrazione. Noi siamo convinti che le somme delle royalties debbano servire al risanamento ambientale e allo sviluppo. Però, in via eccezionale, c’era da individuare una soluzione al dissesto comunale, per chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato. Un tavolo per vagliare i progetti di sviluppo da finanziare con la quota restante delle royalties? Siamo pronti a dare il nostro contributo di idee”. Gli azzurri sono in contatto con le altre forze di opposizione alla giunta, quasi tutte di centrodestra. “Insieme al parlamentare Ars Scuvera e agli altri esponenti d’area, ci siamo impegnati per dare risposte alla città, con la legge finanziaria regionale – aggiunge Pepe – Forza Italia rimane opposizione alla giunta Di Stefano. È chiaro che quando si perde spetta alla maggioranza governare. La città però capirà presto che questa amministrazione non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi posti in campagna elettorale. L’opposizione si fa lavorando per la città e portando risultati. Non possiamo limitarci a criticare gli incarichi. Sarebbe troppo sterile e non mi pare uno scandalo”.