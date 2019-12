Blitz “Ladri di biciclette”, aperto dibattimento: “Rubarono anche parcometro sosta a pagamento”

Gela. Sarebbero dietro a diversi furti, messi a segno in abitazioni della città, ma non solo. E’ stato aperto il dibattimento nei confronti dei cittadini romeni Alexandru Popu, Marius Ciprian Maftei, Florin Maftei e Mihai Hutanu. I poliziotti del commissariato, coordinati dai pm della procura, li arrestarono al termine dell’indagine “Ladri di biciclette”. Sarebbero riusciti ad entrare in abitazioni private e in esercizi commerciali. Molta refurtiva venne posta sotto sequestro dagli inquirenti. A processo, sono finiti inoltre i gelesi Diego Nastasi e Salvatore Vittoria, che però rispondono di ricettazione e non sono coinvolti nei colpi. Alla presunta banda viene contestata pure il furto di un parcometro, usato per la sosta a pagamento. Come ha spiegato uno dei poliziotti intervenuti dopo la segnalazione dei responsabili dell’azienda, venne letteralmente divelto e portato via, probabilmente per appropriarsi delle monete contenute al suo interno.