Blocco ad un forno della nuova green, sindacati: “Niente conseguenze a lavoratori ma subito incontro”

Gela. Probabilmente, un forte boato in uno dei forni della nuova green refinery, che comunque non ha causato danni ai lavoratori. Il “disservizio”, come lo definiscono le segreterie provinciali di Filctem, Femca e Uiltec, ha generato non poche preoccupazioni. Il blocco del forno si sarebbe verificato nel pomeriggio di ieri. I segretari Gaetano Catania, Francesco Emiliani e Maurizio Castania hanno ufficialmente chiesto un incontro ai manager di raffineria. “Preso atto del fatto che non si è comunque verificata alcuna conseguenza sull’incolumità dei lavoratori – dicono – abbiamo chiesto un incontro immediato alla direzione aziendale al fine avere un chiarimento sulle effettive cause dell’upset e sui tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti in modo da garantire la più celere ripresa della attività produttiva”.