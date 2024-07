Bodybuilding, doppio titolo di vice-campione italiano per Capurro

Gela. Doppio titolo di vice campione italiano per Antonino Capurro in occasione dell’evento di bodybuilding a cui ha preso parte l’atleta nell’ultimo weekend a Bussolengo. I due riconoscimenti sono arrivati nelle due categorie più ostiche dell’intera competizione, men’s physique beginners e men’s physique, in cui Capurro ha gareggiato contro altri sette avversari. Un palmarès di tutto rispetto per Capurro nell’anno agonistico appena giunto al termine: doppia vittoria nel campionato regionale, doppia medaglia d’argento nel campionato provinciale (relativo alla provincia di Messina) e top ten nazionale al Rimini Wellness.