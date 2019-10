Bollette idriche alle stelle, Di Francesco: “Quali criteri di calcolo sono stati utilizzati? Ato illegittimo”

Gela. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha ufficializzato di aver chiesto la risoluzione del contratto, che lega i comuni dell’Ato Cl6 al gruppo italo-spagnolo Caltaqua. Troppi disservizi e impegni non rispettati, sul fronte della gestione idrica. Nelle ultime settimane, però, il peso dei privati si fa sentire ancora di più, con bollette salate recapitate agli utenti, a fronte di un servizio che troppo spesso lascia a desiderare. Sul fronte dei rincari, il coordinatore cittadino di “Siciliani verso la costituente”, Flavio Di Francesco, contesta il sistema che sta portando nelle case di centinaia di famiglia conguagli da capogiro. “Il conguaglio 2018 sarebbe avvenuto sulla base dei consumi rilevati dall’1 gennaio 2018 e in pagamento entro il terzo trimestre 2019. Il problema che si riscontra è nella quantificazione della tariffa e in molti altri aspetti. Ci chiediamo come sia stato possibile apportare aumenti dal 2016, dall’ultima delibera ex Ato in liquidazione, intorno al 35 – 40 per cento medio – dice Di Francesco – come mai l’aumento non è stato calmierato in questi anni in modo da essere calcolato gradualmente anno dopo anno? E, soprattutto, come mai le nuove fatture che stanno arrivando riportano alla voce conguaglio 2018 zero metri cubi? Ovvero, a quanto viene calcolata l’acqua che stiamo pagando? Secondo quale fascia tariffaria di consumi? I cittadini sono stati avvisati preventivamente, lo scorso anno, degli aumenti che sarebbero sopraggiunti Avrebbero sicuramente potuto intervenire sui propri consumi”. Una serie di discrasie che incidono sui costi, sempre più sproporzionati. “Riteniamo che si debba fare chiarezza su questi interrogativi e soprattutto, se dovute, le somme siano rateizzate in più trimestri, o meglio, calcolare il conguaglio secondo la prima fascia tariffaria – continua – non si comprende come mai i sindaci della provincia non costituiscano l’Ati, come la legge stabilisce, che è l’unico organismo titolato a decidere sulla gestione idrica”.