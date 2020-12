Boom di guariti in città, 70 nelle ultime ventiquattro ore: solo 6 i contagi da Covid

Gela. L’inversione di tendenza è netta. Nelle ultime ventiquattro ore, secondo i dati forniti da Asp, sono sei i contagiati in città da coronavirus, a fronte di settanta guariti. Una percentuale che continua a far ben sperare, soprattutto in vista di uno dei periodi più difficili per la gestione dei flussi, quello delle festività natalizie. E’ “virologicamente guarito” anche un paziente che era ricoverato in degenza ordinaria. Sul territorio, invece, 16 contagi a San Cataldo, 5 a Santa Caterina, 2 a Caltanissetta, 2 a Niscemi, 1 a Riesi e 1 a Mazzarino.