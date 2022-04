Cantiere supermercato in viale Mattei, “serve bypass fognario”: autorizzato lo scavo

Gela. Sembra poter andare avanti l’attività per la realizzazione di un nuovo supermercato, in viale Mattei a ridosso della Gela-Manfria, nonostante le diverse verifiche effettuate nel cantiere. I lavori sono in corso in un’area privata, ma lo scorso anno ci fu una sospensione delle attività, disposta dagli uffici comunali. La committente dovrà effettuare interventi anche per un bypass fognario, condizione ritenuta imprescindibile dai tecnici comunali. Ad inizio marzo, ci furono verifiche condotte dai carabinieri e dagli agenti della municipale. Negli scorsi giorni, inoltre, si è posta l’esigenza di un nuovo sopralluogo. Gli uffici comunali del settore manutenzione urbana, con le firme del rup Santi Nicoletti e del dirigente Antonino Collura, hanno autorizzato l’attività di scavo per il bypass fognario, su istanza del professionista che segue i lavori per conto del gruppo licatese, proprietario della catena di supermarket. Attività per la quale Palazzo di Città ha chiesto un’integrazione, anche per le aree pubbliche che verranno toccate.