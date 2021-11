Cantieri bloccati dal Comune a Femmina Morta, Cga: “Risarcire danni all’azienda”

Gela. Il blocco dei cantieri a Femmina Morta, risalente ad otto anni fa, determinò danni all’azienda Flavel Edil, che aveva ottenuto le concessioni edilizie per la realizzazione di un piano costruttivo, da sedici villette. I tecnici del Comune intervennero sulle concessioni, anzitutto ritenendo che fosse necessaria la valutazione ambientale strategica, ma con i cantieri già avviati. Gli imprenditori iniziarono un lungo procedimento amministrativo, al quale adesso si aggiunge la decisione del Cga, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, quantificati sulla scorta dei criteri indicati in una relazione del consulente tecnico, nominato dai giudici. Solo sui parametri della quantificazione dei danni si sono poste delle osservazioni. Per i giudici, va applicato il tasso legale di interesse, ma comunque con la conferma che la Flavel Edil subì danni, per un investimento stoppato dal Comune.