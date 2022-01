Cantina sociale, manca l’illuminazione pubblica e i pericoli aumentano

Gela. A Cantina sociale, manca sicurezza tra le strade del quartiere. I residenti hanno inoltrato più solleciti, ma non ci sono stati riscontri dal Comune. L’illuminazione pubblica saltata viene indicata come causa, tra le principali, anche di incidenti stradali, soprattutto nel tratto tra via Chopin e via Zandonai. Anche i pali dell’illuminazione sono instabili e rischiano di finire in strada, mettendo in pericolo l’incolumità di semplici passanti. Addirittura, chi vive in zona ha preso l’abitudine di parcheggiare le automobili proprio a ridosso dei pali, per limitare eventuali danni nel caso di cedimenti.