Capigruppo quasi deserta, “Greco presenti giunta in consiglio”: a breve la convocazione

Gela. La maggioranza del sindaco Lucio Greco, nonostante l’azzeramento e la successiva riconferma, in blocco, della giunta, è ancora lontana dalla stabilità politica. C’è chi è ancora molto scettico sulla strada intrapresa dall’avvocato. Questa mattina, la conferenza dei capigruppo consiliari, convocata dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, è andata quasi deserta. C’erano solo pochi rappresentanti di opposizione, i consiglieri dem e il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. Il presidente Sammito non ha potuto far altro che prenderne atto. Provvederà a convocare una seduta ordinaria del consiglio, anche se la data non è ancora indicata. All’ordine del giorno, ci sarà il consuntivo 2020. Però, Sammito ha valutato alcune richieste, informali, avanzate dall’opposizione. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha ritenuto necessario ricordare, anche al presidente Sammito, che il sindaco deve presentarsi in aula, con la “nuova” giunta. “Attendiamo che presenti questa nuova giunta e che spieghi le ragioni che lo hanno indotto alla riconferma e al cambio di deleghe, almeno per qualche assessore. Ad oggi, non abbiamo avuto alcuna indicazione, in tal senso, dopo tre settimane di fermo totale dell’attività amministrativa. La città ha il diritto di sapere. Il sindaco dovrebbe riferire anche su quello che è accaduto a Farello”. Sammito, richiamando lo statuto, è intenzionato ad inserire, all’ordine del giorno della prossima seduta di consiglio, proprio la presentazione della giunta. “Lo statuto prevede che sia il sindaco a presentare la giunta all’assise civica – dice – anche per questo motivo, il punto va inserito all’ordine del giorno, nel quale sarà ricompreso anche il rendiconto 2020”.