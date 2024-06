“Capolinea” Greco, cronaca di una sindacatura che voleva essere “Giusta”

Al Comune intanto in questi anni è stata anche fuga dei dirigenti, dopo il pensionamento di Tuccio, si è dimesso anche il dirigente all’ambiente Fabio Filippino, che ha resistito a capo del settore poco più di 60 giorni prima di gettare la spugna.

Filippino è stato il terzo dirigente in quel settore che ha alzato bandiera bianca, dopo Grazia Cosentino, adesso anche candidata a sindaco, e lo stesso Tonino Collura, dirigente per tutte le stagioni, in cinque anni di amministrazione Greco.

Poi l’addio più doloroso, quello del dirigente al bilancio Alberto De Petro. Dopo le sue dimissioni il comune che fino a qualche mese prima lo stesso sindaco presentava come un ente solido e virtuoso è precipitato nel dissesto. Se non è un record poco ci manca.

Ed è anche record per quel che riguarda gli addii degli alleati. Nei cinque anni di sindacatura Greco ha ricevuto il benservito da Pd, Forza Italia, Una Buona Idea, il gruppo di Liberamente poi transitato in Fratelli d’Italia senza contare l’esodo di consulenti e assessori.

In questi cinque anni poi non è mancato nemmeno un tentativo di sfiducia, disinnescato con delle dimissioni farsa, con la complicità di buona parte del consiglio comunale.

“Lo faccio per salvare la città dal dissesto”, disse Greco quando ritirò le dimissioni, come andò a finire purtroppo ormai è storia.

Ma la Giunta Greco passerà alla storia anche per le inaugurazioni dei cantieri, aperti e mai completati, delle tante opere definanziate e delle fanfare trionfali su traguardi mai realmente raggiunti o semplicemente per dei risultati ordinari. È anche vero, per amor di verità, che qualche finanziamento è stato salvato e qualche opera è stata realizzata, ma da qui a parlare di Annus Mirabilis così come ha fatto il sindaco negli ultimi mesi a spron battuto sui social, rimane comunque esagerato.

Il risultato si è visto in questa campagna elettorale dove la processione del primo cittadino alla ricerca di una casa politica che lo accogliesse si è conclusa solo con delle porte in faccia.

Ma il sindaco non ha mollato, e nonostante fosse rimasto solo, ha comunque cercato di lasciare il segno in questa campagna elettorale. Prima, con una serie di tentativi di inaugurazione a raffica e poi con il colpo di coda.

L’esautorazione dell’Ad della Ghelas Pietro Inferrera, suo fedelissimo, per piazzare al suo posto l’ex segretario del Pd Guido Siragusa.

Una decisione che ha scatenato le critiche feroci di tutto il panorama politico locale e che probabilmente potrebbe anche finire sotto i riflettori della Corte dei Conti.

Nel frattempo l’esperienza Greco volge al termine. Tra qualche giorno il “sindaco giusto” passerà la campanella al suo successore, assieme alle chiavi di un comune da ricostruire.