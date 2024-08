Carabiniere travolto da uno scooter, giovane si è presentato: “Ho sbagliato e mi scuso”

Gela. Si è presentato ai carabinieri il minore che nel fine settimana appena trascorso era alla guida dello scooter che ha travolto un militare dell’arma, a Macchitella, nella zona della movida estiva. Il ferito ha riportato conseguenze, soprattutto alla testa per via della caduta al suolo. E’ stato sottoposto ad accertamenti. Da quanto emerge, pare fosse impegnato in rilievi per un precedente incidente stradale. Lo scooter condotto dal minore sarebbe spuntato dalla zona di via Caviaga, colpendolo. Il giovane non si è fermato a prestare soccorso. L’attività di indagine è subito partita. Sabato, il ragazzo, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Salvo Macrì che rappresenta anche i familiari, è arrivato alla caserma del reparto territoriale di via Venezia. Avrebbe saputo delle ferite riportate dal carabinere solo dalla stampa. Si è voluto scusare. Non si sarebbe fermato per paura, dato che lo scooter era di un familiare, ignaro del fatto che lui lo avesse preso. Subito dopo l’accaduto, pare abbia abbandonato il mezzo in una zona piuttosto isolata.