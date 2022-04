Carte d’identità elettroniche, procedure più veloci: in Comune azzerato l’arretrato

Gela. L’arretrato è stato azzerato, attraverso un aumento del personale a disposizione e due postazioni informatiche in più. Da domani, sarà possibile recarsi direttamente in Comune, per fare richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica, che verrà poi trasmessa dagli uffici ministeriali nei tempi previsti. Non è necessario prenotarsi. Il rafforzamento del servizio è stato attuato, attraverso una riorganizzazione degli uffici comunali che se ne occupano, sotto la direzione del dirigente Emanuele Tuccio. Nel recente passato, ci sono state attese molto lunghe, con code che si formavano anche fuori da Palazzo di Città. Il dirigente ha spinto per adempimenti più veloci e per avere a disposizione un numero maggiore di operatori. In questo modo, dalla prossima settimana gli utenti potranno usufruire di procedure più snelle.