Cassa edile, dopo due anni ci sarà una sede locale: sì dalla giunta

Gela. Per circa due anni, a seguito di un’iniziale richiesta del sindacato, si è discusso di assegnare una sede in città alla Cassa edile, che si occupa di assistenza alle aziende e ai lavoratori del comparto. Sembrava che la questione potesse essere risolta nell’arco di poco tempo. Così non fu. Imprenditori e operai hanno dovuto mantenere lo stesso onere di recarsi a Caltanissetta per qualsiasi tipo di esigenza. La giunta Di Stefano ha appena formalizzato l’assegnazione di una sede, nell’immobile di via Madonna del Rosario di proprietà comunale.