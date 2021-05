“Centro ortopedico Aliotta” supporta la nazionale femminile senior di basket

Dalla sede centrale di Gela (CL), ove insistono anche le Officine di Produzione, le officine di riparazione e manutenzione ausili mobili, nonchè la logistica e distribuzione, vengono coordinate le attività delle altre filiali di Malta – Niscemi (CL) – Caltagirone (CT) – Caltanissetta (CL) – Canicattì (AG) e Vittoria (RG)

“Investire al Sud ed esportare eccellenze nel mondo, è sempre stato il mio punto di partenza – afferma il Dott. Emanuele Aliotta. In Italia si continua a pensare che solo al nord ci sono le eccellenze…io sono invece fortemente convinto che il Sud sia caratterizzato da intelligenze superiori, perché maggiormente abituati alla competizione. Per questo…e non solo…abbiamo deciso di investire tutto in Sicilia e da qui far partire un progetto internazionale.”

Da oltre un decennio, il CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA persegue la propria MISSION: “professionalità, impegno e passione, mantenendo sempre un approccio sensibile e umano alla risoluzione delle problematiche posturali e di deambulazione per migliorare in modo determinante la qualità di vita dei pazienti/utenti, per consentire il raggiungimento della massima loro indipendenza ed autonomia di movimento.”

Il CEO Emanuele Aliotta: “ci premuriamo di seguire al meglio i pazienti mediante un’assistenza in tempo reale e un monitoraggio continuo, anche dopo la consegna dei dispositivi medici, cercando di sviluppare una moderna concezione dell’ORTOPEDIA attraverso continui investimenti sulla ricerca e la formazione del personale altamente qualificato”.

IL CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA SRL, oggi vanta un team di Tecnici Ortopedici Specialisti e Tecnici riparatori/assemblatori, con competenze ultra decennali nel settore della protesica ed attrezzature e macchinari 4.0.

Grazie al successo ottenuto in questi anni dei centri ortopedici, nel 2018 nasce il sistema franchising con brand denominato “Orthopaedic.Lab by Aliotta” per l’espansione in Italia e all’estero.

Per il Dott. Emanuele Aliotta il “Successo non è solo ciò che si realizza nella propria vita, ma anche ciò che riesci a ispirare nella vita degli altri”.