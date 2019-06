Centrodestra ai margini, maggioranza fa il pieno nelle commissioni: tutti presidenti pro-Greco

Gela. C’è solo qualche modifica nella composizione, ma le presidenze non cambiano (così come anticipato da questa testata la scorsa settimana). Nelle commissioni consiliari, adesso cinque e non più sei a seguito della riduzione del numero di consiglieri comunali, la maggioranza fa il pieno. Affari generali, mare e agricoltura dovrebbe andare a Vincenzo Casciana (ormai con il sindaco Lucio Greco dopo essere stato eletto nelle liste dell’imprenditore Maurizio Melfa); Giuseppe Morselli di “Un’Altra Gela” potrebbe guidare la commissione urbanistica e lavori pubblici; all’ex assessore Valeria Caci dovrebbe toccare quella ai servizi sociali e al bilancio; Rosario Faraci di “Una Buona Idea” è stato designato in commissione sviluppo economico, sport e turismo; Carlo Romano di Forza Italia è il presidente indicato nella commissione sanità e ambiente. Nessuno spazio di manovra, invece, per l’opposizione. Il ricorso presentato dalla coalizione di centrodestra ha sostanzialmente contribuito a chiudere qualsiasi canale di dialogo. Lo scontro, anzi, rischia di diventare ancora più serrato. Non è un caso che, fino ad ora, l’unico varco in favore dell’opposizione sia stato aperto con la vicepresidenza del consiglio comunale andata all’indipendente Paola Giudice, che fin dall’inizio ha preso le distanze politiche dal drappello di centrodestra. Nello specifico, in commissione affari generali, mare e agricoltura sono stati inseriti (oltre a Casciana), la dem Alessandra Ascia, Davide Sincero di “Una Buona Idea”, Paola Giudice e Salvatore Scerra di “Avanti Gela”. In quella urbanistica, lavori pubblici e toponomastica (con possibile presidente Giuseppe Morselli), Vincenzo Cascino di “Azzurri per Gela”, Diego Iaglietti di “Una Buona Idea”, Gabriele Pellegrino di “Avanti Gela” e ancora Alessandra Ascia (che avrà doppia commissione).