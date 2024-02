C’era lo stesso nominativo in commissione e tra i partecipanti, iter per incarico tecnico va avanti

Gela. Più di qualche perplessità era già emersa sul finire dello scorso anno. Va però avanti una delle tante procedure di selezione del personale Asp, medico e tecnico, finita al centro dell’attenzione per la presenza dello stesso nominativo tra i componenti della commissione di valutazione e nell’elenco dei candidati. L’iter è finalizzato alla scelta di un “collaboratore ingegnere”. Il management Asp non ha deciso di assumere provvedimenti né di sospendere la procedura. Così, si è giunti alla presa d’atto dei candidati ritenuti idonei, con l’approvazione della graduatoria. “Si potrebbe trattare di una semplice omonimia – aveva detto l’ormai ex commissario Asp Alessandro Caltagirone – oppure può dipendere dal fatto che l’ingegnere presente sia tra i partecipanti che in commissione, essendo stato di recente stabilizzato, abbia rinunciato a partecipare rispetto ad una procedura iniziata a febbraio del 2023”. Al suo posto, il governo regionale ha da poco designato il manager Salvatore Lucio Ficarra.