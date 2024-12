Gela. “Che si fa a capodanno?” il quesito è sempre lo stesso. Diversi comici italiani sui social hanno pubblicato video divertenti ed ironici su questa domanda e le possibili risposte, perchè se è sicuro che il Natale si passa in famiglia è altrettanto sicuro che per il cenone di capodanno sono più numerosi coloro che programmano all’ultimo minuto rispetto chi invece ha prenotato con largo anticipo il cenone di capodanno.Abbiamo chiesto ai cittadini in che modo hanno deciso di trascorrere questa magica notte, ricca di speranze e buoni propositi.

La maggior parte ha risposto che passerà la notte in famiglia o con amici. In pochi si affideranno al servizio d’asporto di cibo e alimenti mentre in molti si dedicano alla preparazione dei manicaretti da portare i tavola già da ieri. C’è poi chi ha optato per il cenone nei locali e chi invece andrà a ballare dopo aver cenato in famiglia. Qualcuno parteciperà al concerto in piazza realizzato grazie alla rassegna di eventi “Cori” organizzata dall’amministrazione comunale.

In città persiste la tradizione di passare la notte di capodanno con amici e familiari attorno ad una tavola imbandita con piatti golosi che cambiano di famiglia in famiglia, ma si può star certi che in ogni casa non mancherà la tradizionale portata di cotechino e lenticchie.