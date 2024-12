Il futuro di Ghelas e il contrasto al lavoro povero, Corallo: “Impegnati anche nel 2025”

Gela. La multiservizi Ghelas e il suo destino immediato ma anche le altre vertenze, in città e in provincia. La segreteria Filcams-Cgil, condotta da Nuccio Corallo, traccia il bilancio del 2024. “Il nostro sindacato è stato molto impegnato in diverse iniziative, dalla raccolta firme pro-referendum contro l’autonomia differenziata agli scioperi e alle vertenze territoriali, al fine di mantenere centinaia di posti di lavoro. Nei settori pertinenti che riguardano Filcams, refezione scolastica, sosta a pagamento, società partecipate, vigilanza privata, turismo e commercio, servizi di pulizia, distribuzione, c’è stato molto impegno. Non per ultimo, ciò che dovrebbe vedere luce nei primi mesi del 2025, cioè il nuovo contratto dei servizi tra Comune di Gela e Ghelas Multiservizi, per il quale abbiamo avuto svariati incontri sia con la partecipata che con la proprietà al fine di monitorare l’iter e poter ottenere nuovi diritti e tutele e nel contempo contribuire a dare servizi di qualità al Comune di riferimento – dice Corallo – altra vertenza storicamente problematica è quella che riguarda la refezione scolastica, ad oggi ferma da oltre tre anni, dopo un paio di incontri con la nuova amministrazione comunale sembra muoversi qualcosa nel verso giusto. Il sindaco ha chiesto un sopralluogo nei centri cottura e si dovrebbe avviare l’iter per la nuova gara o per affidamento. Abbiamo appena inviato una richiesta di incontro alla dirigenza generale e amministrativa dell’Azienda sanitaria provinciale per affrontare l’atavica situazione degli ausiliari dipendenti della ditta Rekeep, a nostro parere con un parametro orario assolutamente insufficiente, per i quali chiediamo un imminente innalzamento delle ore contrattuali. Rappresentiamo anche le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione, che da anni rivendicano una sana regolamentazione sulle aperture festive e domenicali, come anche il settore del commercio, sotto sforzo in questo periodo. Altro settore importante è la vigilanza privata, dove abbiamo in itinere diversi cambi appalti tra Asp e Tribunali. Tra i settori che mi stanno più a cuore c’è quello multiservizi, servizi di pulizie dove siamo presenti negli ospedali, in raffineria, nelle poste, in prefettura, questura, vigili del fuoco, arpa, IPM di Caltanissetta, Cefpass. Settore nel quale tante lavoratrici e lavoratori sono accomunati dalla forte parcellizzazione del lavoro e sovente lavorano per 45 minuti al giorno con quattro ditte diverse con un impegno spalmato per tutta la giornata, lavoratori poveri pur lavorando, facendo incastrare anche l’impegno familiare”.