“Ci sono regole per evitare attese per i tamponi”, Trainito: “Operatori lavorano sempre”

Gela. Ieri, ha preso parte alla riunione indetta dal sindaco Lucio Greco, per fare il punto della situazione sull’attuale emergenza sanitaria, che in città ha raggiunto numeri allarmanti. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito è certo che con la nuova disciplina, varata dal governo, si potranno evitare le attese estenuanti per i tamponi. “E’ importante rispettare le regole che sono state dettate – dice – nel caso di positività al Covid, accertata con un tampone rapido o molecolare, effettuato nelle farmacie o in centri privati, bisognerà solo mettersi in isolamento, senza recarsi nelle strutture del PalaCossiga o di contrada Brucazzi. L’isolamento può essere di sette giorni, se c’è già la terza dose somministrata o se si è completato il ciclo primario da meno di centoventi giorni, oppure di dieci, se non si è vaccinati oppure se è stato completato il ciclo primario da più di centoventi giorni. Dopo dieci giorni, comunque, si verrà contattati per il tampone rapido e solo in quel caso bisognerà recarsi nei centri predisposti dall’Asp. Chi non venisse contattato, terminato l’isolamento, potrà esibire il certificato di positività ed effettuare il tampone. Se il tampone risultasse positivo, bisognerà ripeterlo dopo sette-dieci giorni. In caso di negatività, invece, si potrà lasciare la quarantena”. Trainito spiega che è inutile intasare i centri di Asp per i tamponi.