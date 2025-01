“Cittadini attivi”: “Riapra il servizio psichiatrico in ospedale”

Per il presidente, non si può far pesare tutto sul Centro di salute mentale, già depotenziato. “Non può, pertanto, ricadere tutto sul Centro Salute Mentale che, con difficoltà, gestisce i pazienti già con due medici in meno che vanno a Caltanissetta come segnalato da molti familiari alla nostra associazione che aiuteremo in tutti i modi e in tutte le sedi”, conclude Varchi. Sulle condizioni del Csm, in settimana, si è espressa l’associazione “Il Giardino”, indicando appunto le troppe carenze di personale e di servizi.