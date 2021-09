Civici attendono risposte da Greco, mandato breve per Casciana: nuovo confronto

Gela. Il vertice della scorsa settimana, che tanti strascichi ha prodotto, non è stato certamente un caso isolato. Sono soprattutto i civici, i consiglieri che non fanno riferimento ai partiti, ad attendere che il sindaco Lucio Greco dia risposte chiare. Le loro richieste sono state abbondantemente spiegate. Vogliono anzitutto un’alleanza che segua una linea, finalmente condivisa da tutti. Niente “critici”, nessuna doppia maggioranza e l’interesse ad andare avanti fino alla conclusione della sindacatura. Ieri, diversi consiglieri del fronte civico, da quelli di “Una Buona Idea” agli esponenti di “Un’Altra Gela”, fino ad “Impegno Comune” e all’indipendente Rosario Trainito, seppur in maniera informale, hanno avuto un nuovo confronto, in realtà aperto all’intera maggioranza. Le conclusioni sembrano essere piuttosto chiare, il sindaco Lucio Greco deve dare risposte alle questioni che hanno nuovamente portato al tavolo. Sono fermi nel ritenere che il mandato “esplorativo” che l’avvocato Greco ha messo nelle mani del capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana debba essere esplicato in tempi rapidi. Una settimana, circa, per valutare se la maggioranza si possa ricompattare. Senza conclusioni certe, tutto rimane aperto, compresa l’estrema conseguenza politica dell’azzeramento, non solo della giunta.