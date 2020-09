“Compensazioni Eni per sviluppo territorio”, Farruggia: “Su verde serve censimento”

“In seguito all’incidente di Massa abbiamo deciso di fare una passeggiata per le vie dei quartieri con una maggiore presenza di verde pubblico cercando di capire se ci fossero criticità e in che ordine di grandezza. Abbiamo rilevato diversi alberi che oggi rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica – dice ancora Farruggia – perché negli ultimi decenni hanno subito un’errata potatura che li ha resi instabili soprattutto alle sollecitazioni del vento e altri non sono stati mai potati. Abbiamo riscontrato errate potature dei pini d’Aleppo. Sono stati tagliati i rami bassi e intermedi, lasciando solo i rami più alti. Con il vento, i pini si sono piegati e sono diventati pericolanti. Un altro esempio è rappresentato dal reiterato impiego della capitozzatura di qualche anno fa ed in particolari occasioni. E’ una pratica devastante, assurda, insensata e irrispettosa, così come le errate potature che sono attuate da enti pubblici, nonostante anni e anni di letteratura, prove ed evidenze degli effetti che producono. Queste pratiche hanno provocato una situazione grave dello stato di fatto del verde pubblico in città sul quale ad oggi non si può che intervenire da una parte con l’estirpazione di circa una novantina di alberi e dall’altra attraverso il riequilibrio della chioma di tantissimi alberi che possono ancora essere salvati”. Il consigliere grillino rilancia l’esigenza di un censimento complessivo fa effettuare in città sull’intero verde pubblico. Si sarebbe dovuto fare in passato, ma il Comune non ha mai adempiuto. “Ma soprattutto è fondamentale prevedere per ogni estirpazione la ripiantumazione di un altro albero con garanzia di attecchimento per i primi anni – conclude – per assicurare che la quantità del verde presente in città resti invariato e che questo genere di interventi non crei vuoti”.