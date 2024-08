Compensazioni Eni, valutazioni su progetti per il decoro e il rilancio di diverse aree della città

Gela. Non solo i progetti già definiti con i programmi di finanziamento, che sono stati la base portante già della precedente amministrazione comunale. Seppur non manchino le difficoltà finanziarie in municipio, il nuovo corso sta cercando di programmare e finalizzare interventi, anzitutto per il decoro di varie aree della città. Questa mattina, negli uffici del settore lavori pubblici, al tavolo c’erano gli assessori Luigi Di Dio e Giuseppe Arancio, il dirigente Antonino Collura e il consigliere comunale dem Giuseppe Fava, che sta collaborando in maniera costante con l’assessore del suo stesso partito (del resto la loro attività congiunta va avanti da tempo). La strada che si intende tracciare porta all’uso di una parte delle compensazioni Eni. I progetti sono stati esposti da un professionista esterno, che si è messo a disposizione. Così, il focus degli interventi si è concentrato su tre direttrici essenziali: corso Vittorio Emanuele, il lungomare Federico II di Svevia e la zona del cavalcavia di via Venezia. Si prospettano interventi di miglioramento e di adeguamento, funzionale ed estetico. Il confronto andrà avanti e dovrà necessariamente passare dalle variazioni di bilancio, essenziali in una fase di dissesto. Sicuramente, l’intenzione è di non rinunciare a somme delle compensazioni della multinazionale, ancora a disposizione.