Compensazioni, si va avanti con tre progetti: dalla Regione fondi per le manutenzioni

Gela. I fondi disponibili delle compensazioni Eni saranno concentrati sui tre progetti già individuati, finalizzati al miglioramento del decoro urbano. Si va avanti quindi focalizzando l’attenzione sulle aree di corso Vittorio Emanuele, del lungomare Federico II di Svevia e del cavalcavia di via Venezia. A breve, si dovrebbe passare a rendere cantierabili i tre interventi, per poi procedere con le gare di appalto. Una conferma in tal senso è arrivata dalla riunione tenutasi questa mattina, nelle stanze del settore lavori pubblici. Gli assessori Giuseppe Arancio e Luigi Di Dio, il dirigente Antonino Collura e il consigliere comunale Giuseppe Fava, da qualche tempo stanno affrontando questa vicenda amministrativa, che potrebbe dare collocazione alle risorse derivanti dalle compensazioni. Le tre zone verranno quindi sottoposte ad interventi tesi a renderle maggiormente vivibili e in linea con una certa idea di estetica urbana. Ormai è chiara la volontà di andare avanti per aprire un modello che eventualmente potrebbe essere replicato in altre zone. Tra quelle sottoposte ad approfondimenti, via Butera e viale Indipendenza. L’amministrazione comunale vuole spingere sulle risorse che spettano alla città e che ad oggi non sono state indirizzate.