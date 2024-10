“Oiv al centrodestra? In linea con scelte del sindaco”, Donegani: “I progressisti sono finiti a destra”

Gela. Quello per il quale lavorano è un campo politico veramente progressista, che non si rivede nell’alleanza del sindaco Di Stefano. I riferimenti del laboratorio “Progressisti e rinnovatori” non staranno in un contesto nel quale possano esserci forze distanti dai valori progressisti e del centrosinistra. L’incarico all’Oiv affidato all’avvocato Anna Comandatore, candidata alle amministrative nella lista di Forza Italia, non li sorprende per nulla. “PeR è una forza progressista che fa parte del campo progressista e lo sarà anche in futuro. Non ci siamo riconosciuti e non ci riconosceremo per coerenza in campi non potabili che includono forze politiche che nulla hanno a che fare con il campo progressista e con il centrosinistra. Per queste ragioni – dice Miguel Donegani – non capiamo lo stupore da parte di forze politiche che si scandalizzano perché il sindaco ha dato l’assenso alla nomina all’Oiv di un professionista appartenente al centrodestra. A parte il fatto che l’Oiv è un organismo indipendente di valutazione e la politica dovrebbe preoccuparsi più delle competenze che del colore politico del professionista. Ma anche se si volesse spostare l’argomento sulla politica, quale sarebbe la novità? Ma qualcuno vive nel paese dei balocchi? È notorio che nella giunta Di Stefano ci sia l’Mpa che alla Regione governa con il centrodestra di Schifani. E’ altrettanto notorio che da poco nell’Mpa è approdato Miccichè, fino ad ieri coordinatore regionale di Forza Italia. Le dichiarazioni di esponenti locali e provinciali di Forza Italia hanno sempre richiamato un’opposizione costruttiva”.