“Con Di Stefano dalla prima ora”, Bellina: “Sud chiama Nord non è ideologico, risolleviamo la città”

Gela. “Sosteniamo il sindaco Di Stefano perché siamo quelli della prima ora. Io stesso sono stato sul palco insieme a lui”. Il referente provinciale di “Sud chiama Nord” Angelo Bellina non dà troppo peso alle recenti polemiche, rimaste tendenzialmente velate e successive all’adesione al gruppo deluchiano dell’assessore Filippo Franzone e dei suoi sostenitori. “Abbiamo formalizzato l’adesione di Franzone e degli altri esponenti della sua lista – precisa Bellina – perché gli riconosciamo grandi doti morali e un’importante capacità di lavorare per la città. A noi di “Sud chiama Nord” non interessa altro. Siamo focalizzati sulla buona amministrazione. Non dimentichiamo che Cateno De Luca ha amministrato una delle città più importanti della Sicilia, Messina, facendola uscire dal dissesto, e lo stesso sta facendo con Taormina. Pensiamo di poter dare un supporto importante al sindaco Di Stefano e alla giunta”. Bellina ha fatto da traghettatore, finalizzando il rapporto politico con Franzone. Non pensa alle tensioni che si sono registrate, a livello regionale, tra De Luca e il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola, sponsor decisivo della corsa di Di Stefano per le amministrative, poi vinte al ballottaggio. “Non siamo ideologici – sottolinea – non siamo né di destra né di sinistra, questo sia chiaro. Vogliamo risollevare le sorti di una città in difficoltà sotto ogni punto di vista. Tutti dobbiamo dare una mano, indipendentemente dalla collocazione d’area”.