“Con Di Stefano per il programma”, Franzone: “Distanti da chi accetta incarichi da ogni dove”

Gela. Filippo Franzone e i suoi sostenitori ribadiscono che la scelta di stare con il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano non dipende affatto da “un baratto” per i posti, come ha detto chiaramente invece il commissario Dc Giuseppe Licata. “Non abbiamo perso nulla, men che meno abbiamo barattato qualcosa, semplicemente, sono stato invitato al dialogo da entrambi i candidati a sindaco che andranno al ballottaggio. Ad entrambi sono stati esposti gli unici tre punti che abbiamo portato nella discussione, ovvero i temi portanti della campagna elettorale, l’adesione alla Città Metropolitana di Catania, i servizi sanitari-ospedalieri e l’acqua. L’assessorato non è stato chiesto a nessuno dei due, sono stati entrambi a sostenere che per condurre i nostri punti occorreva la nostra presenza all’interno della giunta – spiega Franzone – la nostra credibilità è salda perché continuiamo, con coerenza, a combattere per temi che da venti anni hanno contraddistinto le nostre battaglie. Lo faremo ancora, eventualmente, anche all’interno delle istituzioni. Non abbiamo mai avuto ambizioni di cariche politiche, le avremmo potute ottenere prima e le abbiamo sempre rifiutate. Abbiamo deciso di dialogare con i due candidati al ballottaggio con l’obiettivo di dare rappresentanza ai tremila elettori che attraverso il voto dell’8 e 9 giugno hanno dato fiducia alle nostre battaglie”. Franzone e il suo gruppo allontanano qualsiasi ombra di mera utilità nella scelta pro-Di Stefano.