Con la fine delle feste al via con diete e palestre

Gela. L’Epifania tutte le feste le porta via ma come si fa con i chilogrammi in più acquisiti durante le feste con i ricchi pranzi pre e post natalizi e di Capodanno? Nessuna ricetta miracolosa nell’immediato o soluzioni fai-da-te potenzialmente pericolose ma vi sono, tuttavia, alcunI consigli utili per poter iniziare a smaltire gli eccessi accumulati nei giorni di festa.

L’inizio di dodici mesi nuovi ha un effetto taumaturgico sulla cronica indecisione nei confronti dell’attività fisica, dona nuova linfa ai nostri sogni e speranze e ci porta a essere più positivi. Questo boost psicologico è la causa dei famosi “buoni propositi per l’anno nuovo” e per molti si traduce con il porsi l’obiettivo di rimettersi in forma.

Da qui l’affollamento in palestra a gennaio: nuovi entusiasti del fitness, clienti di ritorno dopo l’abbandono di qualche mese prima. Una ricerca dell’IHRSA (International Health, Racquet, and Sportsclub Association) ha confermato che a gennaio si iscrive più del 12% dei clienti delle palestre, contro una media di poco superiore all’8% nel resto dei mesi.