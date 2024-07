Consiglio, nota presidente: partiti e liste devono indicare capigruppo e collocazione

Gela. Da domani inizia il lavoro di avvicinamento alla prossima seduta del consiglio comunale, fissata a fine mese. Il neo presidente Paola Giudice, eletta nella prima riunione di venerdì, sta comunque già predisponendo tutto il necessario per dare una conformazione all’intera struttura organizzativa e politica, oltre ad attendere eventuali atti dall’amministrazione. Come abbiamo già riferito, i prossimi passi saranno quelli delle commissioni consiliari (in totale otto) e dei consiglieri da eleggere per l’Unione dei Comuni. Sono scadenze che vanno osservate prima possibile, così da permettere all’assise cittadina di esprimere a pieno le proprie funzioni ma anche di non rimanere indietro nella strada dei finanziamenti del nuovo ciclo di programmazione. Già venerdì, subito dopo l’elezione e l’insediamento, il presidente ha fatto pervenire una nota ai ventiquattro consiglieri. I gruppi politici rappresentati in aula devono indicare i capigruppo e la loro appartenenza. In maggioranza, sembra quasi scontato che la testa del gruppo grillino possa spettare all’avvocato Francesco Castellana. Tra le fila dei civici di “Una Buona Idea” potrebbe toccare a Davide Sincero, già capogruppo nella precedente esperienza in consiglio. Nelle fila dem, l’onere pare rivolto verso il riconfermato Gaetano Orlando (l’altro dem con maggiore esperienza di lavori consiliari è Giuseppe Fava). Per il resto, lo scenario dell’opposizione non dovrebbe aprire a sorprese, salvo nuove collocazioni in corso d’opera. Fratelli d’Italia e Forza Italia vantano un unico consigliere a testa e avranno i rispettivi gruppi, essendo comunque rappresentati all’Ars. Ci sono la meloniana Sara Cavallo e il forzista Antonino Biundo (eletto vicepresidente dell’aula). Stesso discorso vale per i cuffariani della Dc che hanno fatto il bis in apertura. Tra le loro fila, non solo l’eletto Armando Irti ma anche il nuovo ingresso di Giuseppe Guastella (alle amministrative nella lista “Moderati-Rinnova”). Ci sono poi i consiglieri della lista “Cosentino sindaco”, che in partenza vanta due rappresentanti, almeno sulla carta. Proprio l’ingegnere Cosentino (in consiglio come candidato sconfitto al ballottaggio) e l’imprenditore Angelo Caci (il più suffragato in assoluto alle amministrative).