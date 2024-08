Consiglio, tornano le variazioni di bilancio: possibile a breve la trattazione in aula

Gela. Con le commissioni consiliari varate dal civico consesso, insieme all’elezione dei tre componenti del consiglio dell’Unione dei Comuni, l’attività in aula dovrebbe riprendere prima di fine mese. Non è da escludere che i consiglieri vengano chiamati a votare variazioni di bilancio che si legano alla fase delicata che attraversa Palazzo di Città. Il capitolo finanziario è seguito direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano, che in queste settimane ha avuto confronti costanti con il segretario generale e con il dirigente del settore bilancio. Va conclusa l’attività dei riaccerttamenti dei residui attivi e passivi per l’anno 2022. Il traguardo rimane il bilancio stabilmente riequilibrato che permetterebbe all’ente di uscire dalle ambasce del dissesto, peso non da poco per la programmazione amministrativa. Le variazioni di bilancio, come già dimostrato durante la precedente consiliatura, sono effetto diretto del dissesto e della necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari del municipio e gli impegni assunti.