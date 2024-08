Guastella: “Il sogno è di riportare il Gela in Serie C”

Gela. Tempo di novità in casa Gela Calcio, con l’organigramma societario che, rispetto alla passata stagione, ha subito delle nette variazioni. Nel caso del vice presidente, il ruolo verrà ricoperto da Francesco Salsetta, negli scorsi anni direttore generale del sodalizio gelese. Per lui un ruolo inedito che non ha mai ricoperto prima d’ora e che è motivo d’orgoglio per l’avvocato gelese, appassionato tifoso biancazzurro e già nel mondo del calcio locale da qualche anno.

“È una grande responsabilità prima di essere un’emozione – dice Salsetta – è il sogno di ogni gelese che è nato con il pallone fra i piedi, come sono nato io”.

A sua volta, il ruolo di direttore generale verrà ricoperto da Michele Guastella, che torna a ricoprire la carica dopo vent’anni e che sogna di portare il Gela Calcio in Serie C, segno della sua passione e del suo amore per i colori biancazzurri.

“Sono ritornato perché amo questo sport, amo il Gela Calcio e amo la mia città – afferma Guastella – con la nuova dirigenza abbiamo un progetto da portare avanti, vorremmo portare il Gela Calcio in Serie C, ma naturalmente abbiamo bisogno della città, del supporto di tutti i tifosi e speriamo che ci sia questo ritorno al campo per poter dare una mano d’aiuto perché noi abbiamo bisogno non solo della squadra ma soprattutto dell’apporto del pubblico, che deve essere il dodicesimo uomo in campo”.