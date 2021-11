Consuntivo in commissione, sarà prima verifica per la maggioranza dopo la crisi

Gela. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito l’ha già definito “uno dei primi banchi di prova” per la maggioranza, dopo la crisi e la riconferma della giunta. I pro-Greco dovranno dimostrare che l’intesa possa reggere, in aula, già con il bilancio consuntivo 2020. Lo strumento finanziario sarà all’ordine del giorno, in attesa che venga fissata la data della riunione dell’assise civica. Il consuntivo è arrivato anche sul tavolo della commissione bilancio, presieduta dal consigliere di “Liberamente” Pierpaolo Grisanti. I consiglieri lo stanno valutando, per rilasciare il parere. La maggioranza si troverà davanti al primo vero atto, consistente, dopo le tre lunghe settimane di crisi politica e una riconferma della giunta, che ha lasciato tanti dubbi. Il voto sullo strumento finanziario, tra quelli che portano il timbro dell’assessore centrista Danilo Giordano e dei tecnici del settore, servirà a capire su quali numeri potrà contare, in consiglio comunale, il sindaco Lucio Greco.