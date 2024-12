Conta dei danni dopo il maltempo, Siragusa: “In cantiere una linea diretta per segnalare”

Gela. Già da sabato notte le forti raffiche di vento e ola pioggia intensa hanno generato disagi in città. Alberi e piante finiti in stradae e segnaletica divelta hanno reso necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco e personale della Ghelas Multiservizi, coordinato da Emanuele Giammusso.

Il maltempo che ha investito l’isola, compreso il territorio di Gela, ha lasciato danni e paura. Sono crollati almeno tre pali stradali in zona Caposoprano e stazione ferroviaria, oltre che al lungomare, proprio nei pressi di un lido balneari. Anche al porto rifugio si registrano danni per una cancellata che delimita la zona degli attracchi. In alcune zone, il fango è tornato a farsi sentire rallentando la circolazione. Piante ornamentali, contenitori di rifiuti, rami di alberi, sono stati spazzati e ribaltati dal vento. Per fortuna non sembra si registrino danni a persone .